Зеленский заявил, что эта зима станет самой сложной для Украины за всю историю

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима станет самой сложной для страны за всю её историю.

«Мы не имеем права расслабляться, нам ещё нужно пройти путь к украинской победе. А это сложный путь — пройти эту зиму, которая будет самой сложной в нашей истории», — заявил он в видеообращении в Telegram.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью немецкой газете Handelsblatt назвал предстоящую зиму «худшей в истории Украины», поскольку ожидаются серьёзные проблемы с электричеством и отоплением.

Как заявили в «Укрэнерго», удары по инфраструктуре Украины 22 октября принесли, возможно, больший ущерб, чем предыдущие обстрелы.

Зеленский призвал мэров городов следить за количеством потребляемой электроэнергии.