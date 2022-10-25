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Зеленский заявил, что эта зима станет самой сложной для Украины за всю историю

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима станет самой сложной для страны за всю её историю.

«Мы не имеем права расслабляться, нам ещё нужно пройти путь к украинской победе. А это сложный путь — пройти эту зиму, которая будет самой сложной в нашей истории», — заявил он в видеообращении в Telegram.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью немецкой газете Handelsblatt назвал предстоящую зиму «худшей в истории Украины», поскольку ожидаются серьёзные проблемы с электричеством и отоплением.

Как заявили в «Укрэнерго», удары по инфраструктуре Украины 22 октября принесли, возможно, больший ущерб, чем предыдущие обстрелы.

Зеленский призвал мэров городов следить за количеством потребляемой электроэнергии.

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