Зеленский попросил мэров городов Украины не тратить электроэнергию зря

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мэров городов следить за количеством потребляемой электроэнергии.

«Пожалуйста, следите, чтобы энергия не тратилась зря. Это время — точно не время для ярких витрин и вывесок», — сказал он в видеообращении. Слова Зеленского приводит ТАСС.

23 октября российские военные продолжили наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины, все назначенные объекты были поражены.

Как заявили в «Укрэнерго», удары по инфраструктуре Украины 22 октября принесли, возможно, больший ущерб, чем предыдущие обстрелы.