Глава «Нафтогаза» Витренко назвал предстоящую зиму «худшей в истории Украины»

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью немецкой газете Handelsblatt назвал предстоящую зиму «худшей в истории Украины», поскольку ожидаются серьёзные проблемы с электричеством и отоплением.

«Это будет худшая зима в нашей истории. Ожидаются постоянные перебои с электричеством и проблемы с отоплением», — приводит слова Витренко ТАСС.

Он подчеркнул, что в связи с этим Украине нужна помощь партнёров.

По словам Витренко, на Украине разрушено 40% объектов электроэнергетики.

Кроме того, добавил Витренко, разрушены нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал мэров городов следить за количеством потребляемой электроэнергии.

Как заявили в «Укрэнерго», удары по инфраструктуре Украины 22 октября принесли, возможно, больший ущерб, чем предыдущие обстрелы.