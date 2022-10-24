Глава «Нафтогаза» Витренко назвал предстоящую зиму «худшей в истории Украины»
- РИА Новости
«Это будет худшая зима в нашей истории. Ожидаются постоянные перебои с электричеством и проблемы с отоплением», — приводит слова Витренко ТАСС.
Он подчеркнул, что в связи с этим Украине нужна помощь партнёров.
По словам Витренко, на Украине разрушено 40% объектов электроэнергетики.
Кроме того, добавил Витренко, разрушены нефтеперерабатывающие заводы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал мэров городов следить за количеством потребляемой электроэнергии.
Как заявили в «Укрэнерго», удары по инфраструктуре Украины 22 октября принесли, возможно, больший ущерб, чем предыдущие обстрелы.