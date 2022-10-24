«СТРАНА.ua» не исключило возможности массовой мобилизации на Украине
- AFP
Как заявил источник издания в военной сфере, украинские власти сейчас оказываются перед необходимостью впервые проводить массовую мобилизацию и призывать «сотни тысяч» военнообязанных по повесткам.
При этом источник заявил, что у украинских военкоматов нет «реальных списков» военнообязанных в связи с тем, что военный учёт не проводился на должном уровне.
Также в статье говорится, что до этого мобилизацию на Украине проводили через крупные предприятия, «по сёлам и небольшим городкам».
Ранее начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов заявил, что украинские войска нуждаются в доукомплектовании.
22 октября украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о добровольной постановке женщин на воинский учёт.