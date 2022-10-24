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«СТРАНА.ua» не исключило возможности массовой мобилизации на Украине

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Украинское издание «СТРАНА.ua» не исключило возможности проведения массовой мобилизации на Украине в ответ на проведение частичной мобилизации в России.
«СТРАНА.ua» не исключило возможности массовой мобилизации на Украине
  • AFP

Как заявил источник издания в военной сфере, украинские власти сейчас оказываются перед необходимостью впервые проводить массовую мобилизацию и призывать «сотни тысяч» военнообязанных по повесткам.

При этом источник заявил, что у украинских военкоматов нет «реальных списков» военнообязанных в связи с тем, что военный учёт не проводился на должном уровне.

Также в статье говорится, что до этого мобилизацию на Украине проводили через крупные предприятия, «по сёлам и небольшим городкам».

Ранее начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов заявил, что украинские войска нуждаются в доукомплектовании.

22 октября украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о добровольной постановке женщин на воинский учёт.

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