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Военком Киева Максимов заявил, что украинская армия нуждается в доукомплектовании

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Начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов заявил, что украинские войска нуждаются в доукомплектовании.
Военком Киева Максимов заявил, что украинская армия нуждается в доукомплектовании
  • AP

«Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал, наращивать составляющую», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, мобилизация будет продолжаться.

«Нет запрета относительно места вручения повесток. В законодательстве не указано, что оповещение возможно, например, в том числе по домашнему адресу, или на работе, или в месте отдыха. Законом предусмотрено оповещение путём вручения повестки. Всё», — сказал он в интервью телеканалу ТСН.

Максимов напомнил, что за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.

22 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольной постановке женщин на воинский учёт.

В середине сентября военнослужащий одного из подразделений ВС России с позывным Пианист сообщил о жалобах мирных жителей на принудительную мобилизацию в ряды ВСУ со стороны украинских властей.

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