Председатель Государственной думы Вячеслав Володин высказался о возможности применения Киевом «грязной бомбы».

«Киевский режим поручил учёным-атомщикам создать «грязную бомбу». Продолжает обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, провоцируя гуманитарную катастрофу», — написал он в своём Telegram.



По словам Володина, президент США Джо байден и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму главы Украины Владимира Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма.

23 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные беседы с коллегами из Турции и Франции Хулуси Акаром и Себастьяном Лекорню, а также с Беном Уоллесом и главой Пентагона Ллойдом Остином.

В разговоре с министрами Шойгу подчеркнул обеспокоенность в связи с возможной провокацией Киева с применением «грязной бомбы».

Как сообщали ранее РИА Новости со ссылкой на источники, киевские власти готовят на территории Украины провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.