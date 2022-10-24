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Посол Украины в Ирландии назвала неприемлемым отсутствие жилья для украинских беженцев

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Посол Украины в Ирландии Лариса Герасько назвала неприемлемым отсутствие жилья для украинских беженцев в стране.

В беседе с радио RTÉ она упомянула о ситуации с 43 переселенцами, которым не смогли предоставить жильё от государства.

По данным местных властей, без крова остались только мужчины.

Герасько выразила надежду на то, что власти Ирландии найдут выход из ситуации и попросила правительство «заранее объявить о нехватке жилья», чтобы в этом случае беженцы смогли выбрать другую страну.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на еврочиновников сообщала о том, что в ЕС готовятся к очередной волне приезда украинских беженцев.

При этом на прошлой неделе, по данным Der Standard, в Австрии начались протесты против установки палаток для беженцев с Украины.

До этого демонстрация против прибывающих в город украинских беженцев и сторонников эскалации отношений с Россией прошла в Лейпциге.

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