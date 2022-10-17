Der Standard: в Австрии начались протесты из-за установки палаток для украинских беженцев
- AFP
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«Растущее число беженцев сталкивается с нехваткой жилья. План Министерства внутренних дел компенсировать это палатками вызывает массовые протесты», — сказано в материале.
Уточняется, что за выходные в приюте для беженцев в Талхэме было установлено 17 палаток.
Они рассчитаны на молодых мужчин, при этом женщинам, детям и семьям беженцев, как и ранее, будут выделять жильё в стационарных домах.
Австрийские СМИ пишут, что глава администрации общины в федеральной земле Верхняя Австрия выступил с угрозой перекрыть автобан в знак несогласия с данными мерами.
Против установки палаток также выступили в землях Форарльберг и Тироль.
12 октября австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер заявил, что страна не может справиться с рекордным наплывом беженцев и «в Австрии чаша переполнена».