Der Standard: в Австрии начались протесты из-за установки палаток для украинских беженцев

В Австрии начались протесты против установки палаток для беженцев с Украины. Об этом пишет Der Standard.

«Растущее число беженцев сталкивается с нехваткой жилья. План Министерства внутренних дел компенсировать это палатками вызывает массовые протесты», — сказано в материале.

Уточняется, что за выходные в приюте для беженцев в Талхэме было установлено 17 палаток.

Они рассчитаны на молодых мужчин, при этом женщинам, детям и семьям беженцев, как и ранее, будут выделять жильё в стационарных домах.

Австрийские СМИ пишут, что глава администрации общины в федеральной земле Верхняя Австрия выступил с угрозой перекрыть автобан в знак несогласия с данными мерами.

Против установки палаток также выступили в землях Форарльберг и Тироль.

12 октября австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер заявил, что страна не может справиться с рекордным наплывом беженцев и «в Австрии чаша переполнена».