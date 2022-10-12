Австрийский канцлер о беженцах: в Австрии чаша переполнена

Австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер в интервью Die Welt заявил, что страна не может справиться с рекордным наплывом беженцев и «в Австрии чаша переполнена».

«К августу нам подали почти 57 тыс. прошений о предоставлении убежища — на 195% больше, чем в прошлом году. И их число продолжит расти. Мы уже разместили около 85 тыс. украинцев, которым предоставляем защиту и обеспечение. В Австрии чаша переполнена», — цитирует его РИА Новости.

Нехаммер вместе с этим потребовал ограничить нелегальную миграцию в ЕС и призвал Еврокомиссию решить эту проблему.

Ранее в немецком Лейпциге прошла демонстрация против прибывающих в город украинских беженцев.