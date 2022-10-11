В Лейпциге прошёл митинг против прибывающих украинских беженцев
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Die Welt.
Отмечается, что демонстранты высказывались против политики Германии в отношении Украины и России, а также называли прибывших в город украинских беженцев нацистами.
Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что главы 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения украинских беженцев.