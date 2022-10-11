В Лейпциге прошёл митинг против прибывающих украинских беженцев

В немецком Лейпциге прошла демонстрация против прибывающих в город украинских беженцев и сторонников эскалации отношений с Россией.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Die Welt.

Отмечается, что демонстранты высказывались против политики Германии в отношении Украины и России, а также называли прибывших в город украинских беженцев нацистами.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что главы 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения украинских беженцев.