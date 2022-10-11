Узнать больше

В Лейпциге прошёл митинг против прибывающих украинских беженцев

Короткая ссылка
В немецком Лейпциге прошла демонстрация против прибывающих в город украинских беженцев и сторонников эскалации отношений с Россией.
В Лейпциге прошёл митинг против прибывающих украинских беженцев
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Die Welt.

Отмечается, что демонстранты высказывались против политики Германии в отношении Украины и России, а также называли прибывших в город украинских беженцев нацистами.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что главы 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения украинских беженцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить