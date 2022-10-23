Слуцкий назвал агонией призывы Зеленского бить по России в случае удара по Банковой

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает что украинский президент Владимир Зеленский толкает своих «западных кукловодов» к мировой войне, призывая Запад «ударить по Кремлю, если Россия ударит по Банковой».

В своём посте в Telegram депутат назвал украинского президента марионеткой, отметив, что риторических вопросов «об адекватности бывшего комика» можно не задавать.

Слуцкий напомнил, что любая агрессия со стороны западных стран в отношении России неминуемо повлечёт ответ.

«Уверен, что на Западе это хорошо осознают. Всё больше политиков, в том числе американских (даже Обама), говорят о том, что нельзя допустить ввязывание в прямой конфликт с Россией, всё чаще начинает звучать критика военной и финансовой поддержки Украины», — написал депутат.

На этом фоне призывы Зеленского «звучат как агония и следствие «шока» от осознания грядущего провала проекта «анти-Россия», заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения Москвой ядерного оружия.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что заявления украинского президента являются свидетельством необходимости проведения специальной военной операции.