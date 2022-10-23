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ВС России уничтожили склад с 100 тысячами тонн авиатоплива в Черкасской области

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Российские военные уничтожили склад горючего с более 100 тыс. т авиационного топлива в Черкасской области, сообщило Министерство обороны России.
ВС России уничтожили склад с 100 тысячами тонн авиатоплива в Черкасской области
  • РИА Новости

«В районе населённого пункта Смела Черкасской области уничтожен склад горючего, на котором хранилось более 100 тыс. т авиационного топлива для Воздушных сил Украины», — говорится в новой сводке ведомства.

Также армия России уничтожила нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ в Днепропетровской области.

23 октября российские военные продолжили наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины, все назначенные объекты были поражены.

Также Минобороны сообщало, что истребитель Су-30СМ ВКС обнаружил и уничтожил самолёт ВВС Украины во время патрулирования и прикрытия российских войск.

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