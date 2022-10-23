ВС России уничтожили хранилище с топливом для техники ВСУ в Днепропетровской области

Вооружённые силы России уничтожили нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ в Днепропетровской области.

РИА Новости

Как сообщило Министерство обороны, удары нанесены по нефтехранилищу в районе населённого пункта Алексеевка. 22 октября Минобороны сообщило об уничтожении нефтехранилища с топливом для группировки украинской армии «Днепр».