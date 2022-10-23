ВС России уничтожили хранилище с топливом для техники ВСУ в Днепропетровской области
Вооружённые силы России уничтожили нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ в Днепропетровской области.
- РИА Новости
Как сообщило Министерство обороны, удары нанесены по нефтехранилищу в районе населённого пункта Алексеевка.
22 октября Минобороны сообщило об уничтожении нефтехранилища с топливом для группировки украинской армии «Днепр».
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