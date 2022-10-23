Стремоусов: отражены все попытки ВСУ пробить линию обороны в Херсонской области

Все попытки украинских военных пробить линию обороны в Херсонской области отражены, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Несмотря на постоянные попытки укронацистов пробить линии обороны, союзные войска Российской Федерации отбивают все атаки», — сообщил Стремоусов в Telegram.

По его словам, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике на Херсонском направлении.

Ранее в Минобороны России заявили об отражении атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

20 октября в Минобороны России сообщили, что российская армия за счёт введения российским командованием в бой танкового резерва отразила попытку прорыва украинских войск в Херсонской области.

Также в Минобороны России заявили, что российский истребитель Су-30СМ ВКС обнаружил и уничтожил самолёт Вооружённых сил Украины.