Стремоусов: отражены все попытки ВСУ пробить линию обороны в Херсонской области
- РИА Новости
«Несмотря на постоянные попытки укронацистов пробить линии обороны, союзные войска Российской Федерации отбивают все атаки», — сообщил Стремоусов в Telegram.
По его словам, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике на Херсонском направлении.
Ранее в Минобороны России заявили об отражении атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.
20 октября в Минобороны России сообщили, что российская армия за счёт введения российским командованием в бой танкового резерва отразила попытку прорыва украинских войск в Херсонской области.
Также в Минобороны России заявили, что российский истребитель Су-30СМ ВКС обнаружил и уничтожил самолёт Вооружённых сил Украины.