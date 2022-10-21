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В Киеве сообщили о поражении половины мощностей генерации тепловой энергии Украины

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Удары по инфраструктуре Украины затронули по меньшей мере половину мощностей генерации тепловой энергии, заявил Reuters министр энергетики Герман Галущенко.

Министру задали вопрос о масштабах повреждений энергосистемы страны.

«Очень большие мощности. Могу сказать, что как минимум половина вырабатывающих мощностей, даже больше», — ответил Галущенко.

20 октября Минобороны сообщило о новых ударах по системам военного управления и энергетики на Украине, а также по арсеналам с боеприпасами и вооружением.

По словам замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, ситуация с энергетикой на Украине критическая.

На всей территории страны с 20 октября ввели ограничение на поставки электроэнергии.

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