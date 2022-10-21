В Киеве сообщили о поражении половины мощностей генерации тепловой энергии Украины
Министру задали вопрос о масштабах повреждений энергосистемы страны.
«Очень большие мощности. Могу сказать, что как минимум половина вырабатывающих мощностей, даже больше», — ответил Галущенко.
20 октября Минобороны сообщило о новых ударах по системам военного управления и энергетики на Украине, а также по арсеналам с боеприпасами и вооружением.
По словам замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, ситуация с энергетикой на Украине критическая.
На всей территории страны с 20 октября ввели ограничение на поставки электроэнергии.