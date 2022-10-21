Премьер Украины заявил о поражении десятков объектов энергетики по всей стране

На Украине за десять дней повреждено более 400 объектов, среди которых десятки относятся к энергетической инфраструктуре, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«С 10 по 20 октября в результате обстрелов повреждено более 400 объектов в 16 регионах нашей страны, среди которых десятки энергетических объектов», — цитирует его ТАСС.

По его словам, также украинские объекты энергетики находятся под кибератаками.

20 октября Минобороны сообщило о новых ударах по системам военного управления и энергетики на Украине, а также по арсеналам с боеприпасами и вооружением.

По словам замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, ситуация с энергетикой на Украине критическая.

На всей территории страны с 20 октября ввели ограничение на поставки электроэнергии.