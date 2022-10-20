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ВСУ вновь подвергли обстрелу здание донецкой администрации

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Украинская армия вновь атаковала здание администрации Ворошиловского района Донецка, следует из заявления штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«В результате обстрела зафиксировано прямое попадание в здание администрации Ворошиловского района Донецка по улице Артёма», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Ворошиловский район столицы республики, выпустив три ракеты из установки М142 HIMARS.

Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, снаряд ВСУ попал в автостоянку около здания городской администрации.

Сгорело три автомобиля, в здании городской администрации выбиты стёкла. По его словам, удар ВСУ по зданию городской администрации был целенаправленным.

Пострадали четыре человека.

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