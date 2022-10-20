ВСУ вновь подвергли обстрелу здание донецкой администрации

Украинская армия вновь атаковала здание администрации Ворошиловского района Донецка, следует из заявления штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«В результате обстрела зафиксировано прямое попадание в здание администрации Ворошиловского района Донецка по улице Артёма», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Ворошиловский район столицы республики, выпустив три ракеты из установки М142 HIMARS.

Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, снаряд ВСУ попал в автостоянку около здания городской администрации.

Сгорело три автомобиля, в здании городской администрации выбиты стёкла. По его словам, удар ВСУ по зданию городской администрации был целенаправленным.

Пострадали четыре человека.