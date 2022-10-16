Кулемзин заявил, что удар ВСУ по зданию администрации Донецка был целенаправленным

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что удар ВСУ по зданию городской администрации был целенаправленным.

«По гражданскому зданию нанесён предметный целенаправленный удар — здесь не может быть сомнений никаких, потому что прилёты были рядом со зданием. Сейчас прямое попадание», — цитирует его ТАСС.

Кулемзин уточнил, что, несмотря на сильные повреждения здания администрации, работа мэрии Донецка не парализована.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив три ракеты из установки М142 HIMARS.

Как сообщил Кулемзин, снаряд ВСУ попал в автостоянку около здания городской администрации.

Сгорело три автомобиля, в здании городской администрации выбиты стёкла.

В результате обстрела пострадали два мирных жителя.