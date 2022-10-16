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В ДНР сообщили о ранении двух мирных жителей в результате обстрела Донецка

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Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.
В ДНР сообщили о ранении двух мирных жителей в результате обстрела Донецка
  • РИА Новости

Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«При обстреле городской администрации Донецка по ул. Артёма ранения получили мирные жители: мужчина 1963 г. р. и мужчина 1984 г. р», — говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив три ракеты из установки М142 HIMARS.

Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, снаряд ВСУ попал в автостоянку около здания городской администрации.

Сгорело три автомобиля, в здании городской администрации выбиты стёкла.

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