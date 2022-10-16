Число пострадавших при ударе ВСУ по зданию администрации Донецка возросло до четырёх
- AFP
Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«Число пострадавших при обстреле вооружёнными формированиями Украины здания городской администрации в Донецке возросло до четырёх человек», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о двух пострадавших.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что удар ВСУ по зданию городской администрации был целенаправленным.
По его словам, снаряд ВСУ попал в автостоянку около здания горадминистрации.