Число пострадавших при ударе ВСУ по зданию администрации Донецка возросло до четырёх

Число пострадавших в результате удара ВСУ по зданию городской администрации Донецка возросло до четырёх.

Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«Число пострадавших при обстреле вооружёнными формированиями Украины здания городской администрации в Донецке возросло до четырёх человек», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что удар ВСУ по зданию городской администрации был целенаправленным.

По его словам, снаряд ВСУ попал в автостоянку около здания горадминистрации.