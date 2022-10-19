На Украине заявили о повреждении около 40% энергетической инфраструктуры страны

Директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что в данный момент повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины.

«Около 40% общей инфраструктуры и наших генерирующих мощностей очень серьёзно повреждены», — приводит его слова РИА Новости.

Харченко добавил, что в ближайшее время на Украине планируется провести плановые отключения электроэнергии.

Он также рекомендовал жителям страны экономить электроэнергию.

19 октября Минобороны России сообщило, что российские ВС нанесли удары по системам военного управления и энергетики Украины.

Украинское издание «СТРАНА.ua» писало, что в некоторых районах Киева отключилась подача электроэнергии.

Кроме того, глава военной администрации города Александр Вилкул заявил, что в Криворожском районе разрушен объект энергетической инфраструктуры. Несколько населённых пунктов и часть Кривого Рога остались без электричества.