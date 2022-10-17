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Министр обороны Украины Резников заявил о нежелании страны сохранять нейтральный статус

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Украинский министр обороны Алексей Резников заявил в своих соцсетях, что Украина не намерена сохранять нейтральный статус.
Министр обороны Украины Резников заявил о нежелании страны сохранять нейтральный статус
  • globallookpress.com
  • © Mykola Tys/Keystone Press Agency

«Украина точно не останется нейтральной», — приводит его слова РИА Новости.

Резников отметил, что курс на евроатлантическую интеграцию закреплён в украинской конституции.

По его словам, присоединение страны к НАТО поддерживают 70% жителей Украины.

30 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после этого заявил, что решение о членстве какого-либо государства принимается всеми 30 союзниками единогласно.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что в вопросе принятия новых стран в альянс нужно придерживаться установленной процедуры.

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