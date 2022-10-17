Министр обороны Украины Резников заявил о нежелании страны сохранять нейтральный статус
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«Украина точно не останется нейтральной», — приводит его слова РИА Новости.
Резников отметил, что курс на евроатлантическую интеграцию закреплён в украинской конституции.
По его словам, присоединение страны к НАТО поддерживают 70% жителей Украины.
30 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг после этого заявил, что решение о членстве какого-либо государства принимается всеми 30 союзниками единогласно.
Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что в вопросе принятия новых стран в альянс нужно придерживаться установленной процедуры.