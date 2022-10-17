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Представитель ЛНР Мирошник: Киев начал осознавать необходимость сдачи Артёмовска

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Представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник в эфире «России 24» заявил, что Киев начал осознавать необходимость сдачи города Артёмовска в ДНР.
Представитель ЛНР Мирошник: Киев начал осознавать необходимость сдачи Артёмовска
  • AP
  • © Oleksandr Ratushniak

Он сообщил о поступлении данных о том, что отдельные подразделения ВСУ в Артёмовске перебазировались на окраины города и на другие позиции.

«Поэтому я думаю, что там (на Украине) появилось понимание, что этот город придется сдать, но сколько времени на это потребуется, ещё неизвестно», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о тяжёлой ситуации для Вооружённых сил Украины на Артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике.

До этого офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные оставляют позиции под Артёмовском в ДНР.

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