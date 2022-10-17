Представитель ЛНР Мирошник: Киев начал осознавать необходимость сдачи Артёмовска
- AP
- © Oleksandr Ratushniak
Он сообщил о поступлении данных о том, что отдельные подразделения ВСУ в Артёмовске перебазировались на окраины города и на другие позиции.
«Поэтому я думаю, что там (на Украине) появилось понимание, что этот город придется сдать, но сколько времени на это потребуется, ещё неизвестно», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о тяжёлой ситуации для Вооружённых сил Украины на Артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике.
До этого офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные оставляют позиции под Артёмовском в ДНР.