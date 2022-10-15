Зеленский заявил о тяжёлой ситуации для ВСУ на Артёмовском направлении в ДНР 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о тяжёлой ситуации для Вооружённых сил Украины на Артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на обращение Зеленского в соцсетях.

Президент Украины заявил, что очень тяжёлая ситуация для украинских войск сохраняется в Донбассе, «особенно Бахмутовское направление» (Бахмутом в Киеве называют город Артёмовск в ДНР).

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные оставляют позиции под Артёмовском в ДНР.

В начале октября Марочко сообщил, что союзные силы достигли успеха в районе населённых пунктов Артёмовск и Соледар.