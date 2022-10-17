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«Страна.ua»: потеря Херсонской области для Украины спровоцировала подорожание продуктов

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Потеря Херсонской области для Украины обернулась подорожанием продуктов — цены на десяток куриных яиц начинаются от 80 гривен (135 рублей. — RT).

Как сообщает «Страна.ua» со ссылкой на министра аграрной политики Украины Николая Сольского, из-за спецоперации несколько птицефабрик прекратили свою работу, а предприятия, которые продолжают функционировать, не наращивали объёмов и темпов производства.

В «Союзе птицеводов Украины» напомнили, что один из крупнейших комплексов по производству яиц на Украине «Чернобаевский» находится на Херсонщине, которая стала частью России по итогам прошедшего референдума.

В Минэкономразвития России ранее отметили, что новые регионы обладают мощным экономическим потенциалом. Для них будет разработана госпрограмма по модернизации и развитию инфраструктуры, включая социальную.

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