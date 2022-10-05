Минэкономразвития: новые регионы России обладают мощным экономическим потенциалом

Принятие новых регионов в состав России позволит обеспечить прирост в металлургии на 20%, в угле — на 6%, по зерну — более чем на 10%, заявили в Минэкономразвития.

«Новые регионы Российской Федерации обладают мощным экономическим и промышленным потенциалом, который долгое время оставался без внимания», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что для новых регионов будет разработана госпрограмма по модернизации и развитию инфраструктуры, включая социальную.

Валовый региональный продукт новых регионов в течение пяти лет достигнет около 3 трлн рублей, сообщило Минэкономразвития.