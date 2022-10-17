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Зеленский заявил об ограничении поставок электроэнергии

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ограничении поставок электричества в ряде городов страны.

«В некоторых городах и районах Украины энергетикам приходится ограничивать поставки электричества — чтобы стабильно работала вся система», — сказал он в вечернем обращении.

Вместе с этим Зеленский призвал украинцев сократить потребление электричества с 17:00 до 23:00.

12 октября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что украинская энергетическая инфраструктура поражена на 30% за последние два дня.

Позже украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о стабилизации энергоснабжения в стране.

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