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Премьер Украины Шмыгаль сообщил о стабилизации энергоснабжения в стране

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Энергоснабжение на всей территории Украины стабилизировалось. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Премьер Украины Шмыгаль сообщил о стабилизации энергоснабжения в стране
  • globallookpress.com
  • © Attila Husejnow/Keystone Press Agency

«Вчера нам удалось стабилизировать энергоснабжение по всей стране после атак 10—12 октября на нашу энергетическую инфраструктуру», — приводит РИА Новости его слова.

Шмыгаль добавил, что 13 октября на Украине не применялся график принудительных ограничений потребителей.

12 октября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что украинская энергетическая инфраструктура поражена на 30% за последние два дня.

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