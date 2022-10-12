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На Украине заявили, что около 30% энергетической инфраструктуры страны поражено с 10 октября

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью CNN заявил, что украинская энергетическая инфраструктура поражена на 30% за последние два дня.

«Мы считаем, что что-то около 30% энергетической инфраструктуры было поражено», — цитирует его РИА Новости.

Утром 10 октября Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Как сообщило Минобороны, армия России 11 октября продолжила нанесение массированного удара по объектам военного управления и системе энергетики Украины, все назначенные объекты были поражены.

Как отметил российский президент Владимир Путин, если киевский режим продолжит предпринимать попытки совершения терактов на территории России, ответ Москвы будет жёстким.

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