Журналистка Эпплбаум заявила о нежелании Запада видеть Украину победительницей конфликта
- РИА Новости
Эпплбаум напомнила о том, что Германия до сих пор не поставила необходимые Киеву танки.
«Как это (победа Украины. — RT) изменит Европу, как это изменит Россию, как это изменит расстановку сил? Я полагаю, что ситуация с танками связана именно с этим», — цитирует её РИА Новости.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «загадкой» отказ Германии поставлять танки Leopard Киеву.
В начале сентября сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не собирается одобрять поставку танков Leopard 2 Украине.