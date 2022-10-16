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Журналистка Эпплбаум заявила о нежелании Запада видеть Украину победительницей конфликта

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Американо-британская журналистка Энн Эпплбаум в ходе выступления на саммите PGS22 в Германии выступила с мнением, что западные страны не хотят видеть Украину победительницей конфликта, поскольку не представляют последствий её победы.
Журналистка Эпплбаум заявила о нежелании Запада видеть Украину победительницей конфликта
  • РИА Новости

Эпплбаум напомнила о том, что Германия до сих пор не поставила необходимые Киеву танки.

«Как это (победа Украины. — RT) изменит Европу, как это изменит Россию, как это изменит расстановку сил? Я полагаю, что ситуация с танками связана именно с этим», — цитирует её РИА Новости.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «загадкой» отказ Германии поставлять танки Leopard Киеву.

В начале сентября сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не собирается одобрять поставку танков Leopard 2 Украине.

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