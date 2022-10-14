Военные региональной группировки России начнут прибывать в Белоруссию в ближайшие дни

Войска российской составляющей региональной группировки войск в ближайшие дни начнут прибывать в Белоруссию, сообщили в Минобороны республики.

«Буквально в ближайшие дни на территорию Республики Беларусь начнут прибывать войска российской составляющей региональной группировки войск», — заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии по научной работе полковник Виктор Тумар.

Он добавил, что российские военные будут проходить плановые мероприятия боевой подготовки, направленные на повышение уровня выполнения задач по защите Союзного государства.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что руководство России и Белоруссии договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск.

Белорусский лидер также поручил принять и разместить российских военных в республике.