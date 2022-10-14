В Минске заявили о создании региональной группировки войск сил Союзного государства

В Белоруссии приняли решение о создании региональной группировки войск на территории республики — в неё войдут белорусские ВС и отдельные российские воинские формирования.

«Для обеспечения паритета в области военной безопасности и поддержания мира в Республике Беларусь принято решение о создании региональной группировки войск на нашей территории. Её основу будут составлять Вооружённые силы Республики Беларусь по штату мирного времени, а также отдельные воинские формирования Российской Федерации», — заявил замначальника Генштаба ВС республики по научной работе полковник Виктор Тумар.

Он подчеркнул, что региональная группировка войск — оборонительный проект, который реализуется для усиления охраны и обороны госграницы Белоруссии. Таким образом, по словам военачальника, в республике планируют снизить военную активность в приграничных районах.

Ранее в Белоруссии ввели режим контртеррористической операции.

Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил о наличии информации о том, что на территории страны готовится серия терактов в связи с созданием совместной с Россией вооружённой группировки войск.

Тертель также рассказал, что на Украине иностранными спецслужбами подготовлено до 300 боевиков с целью захвата одного из райцентров Белоруссии.