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В Минске заявили о создании региональной группировки войск сил Союзного государства

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В Белоруссии приняли решение о создании региональной группировки войск на территории республики — в неё войдут белорусские ВС и отдельные российские воинские формирования.
В Минске заявили о создании региональной группировки войск сил Союзного государства
  • © Sputnik/РИА Новости

«Для обеспечения паритета в области военной безопасности и поддержания мира в Республике Беларусь принято решение о создании региональной группировки войск на нашей территории. Её основу будут составлять Вооружённые силы Республики Беларусь по штату мирного времени, а также отдельные воинские формирования Российской Федерации», — заявил замначальника Генштаба ВС республики по научной работе полковник Виктор Тумар.

Он подчеркнул, что региональная группировка войск — оборонительный проект, который реализуется для усиления охраны и обороны госграницы Белоруссии. Таким образом, по словам военачальника, в республике планируют снизить военную активность в приграничных районах.

Ранее в Белоруссии ввели режим контртеррористической операции.

Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил о наличии информации о том, что на территории страны готовится серия терактов в связи с созданием совместной с Россией вооружённой группировки войск.

Тертель также рассказал, что на Украине иностранными спецслужбами подготовлено до 300 боевиков с целью захвата одного из райцентров Белоруссии.

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