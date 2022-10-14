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В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции

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Режим контртеррористической операции введён в Белоруссии на фоне сообщений о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств. Об этом сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей.

«Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси», — заявил он в интервью «Известиям».

Ранее председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил о наличии информации о том, что на территории страны готовится серия терактов в связи с созданием совместной с Россией вооружённой группировки войск.

Тертель также рассказал, что на Украине иностранными спецслужбами подготовлено до 300 боевиков с целью захвата одного из райцентров Белоруссии.

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