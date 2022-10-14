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Лукашенко: в Белоруссии введён режим повышенной террористической опасности

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В Белоруссии вводится режим повышенной террористической опасности, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Лукашенко: в Белоруссии введён режим повышенной террористической опасности
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Об этом он сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Лукашенко отметил, что режим повышенной террористической опасности введён «в связи с обострением ситуации по периметру границ», передаёт РИА Новости.

Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что в Белоруссии ввели режим контртеррористической операции на фоне сообщений о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств.

Позже в КГБ Белоруссии заявили агентству БЕЛТА, что в стране не вводился режим контртеррористической операции.

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