Лукашенко: в Белоруссии введён режим повышенной террористической опасности
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Об этом он сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Лукашенко отметил, что режим повышенной террористической опасности введён «в связи с обострением ситуации по периметру границ», передаёт РИА Новости.
Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что в Белоруссии ввели режим контртеррористической операции на фоне сообщений о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств.
Позже в КГБ Белоруссии заявили агентству БЕЛТА, что в стране не вводился режим контртеррористической операции.