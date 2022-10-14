БЕЛТА: в КГБ Белоруссии заявили, что в стране не вводился режим контртеррористической операции

В Комитете госбезопасности Белоруссии заявили, что в стране не вводился режим контртеррористической операции.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на источник в ведомстве.

«На территории Республики Беларусь контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится. Информация, распространяемая в интернете, носит недостоверный характер», — сказал собеседник.

В КГБ уточнили, что в настоящий момент в Белоруссии идут плановые учебные мероприятия, чтобы сохранять высокий уровень готовности.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности провокаций по всему периметру СНГ, а также о том, что государствам-членам надо быть к ним готовыми.