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БЕЛТА: в КГБ Белоруссии заявили, что в стране не вводился режим контртеррористической операции

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В Комитете госбезопасности Белоруссии заявили, что в стране не вводился режим контртеррористической операции.
БЕЛТА: в КГБ Белоруссии заявили, что в стране не вводился режим контртеррористической операции
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на источник в ведомстве.

«На территории Республики Беларусь контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится. Информация, распространяемая в интернете, носит недостоверный характер», — сказал собеседник.

В КГБ уточнили, что в настоящий момент в Белоруссии идут плановые учебные мероприятия, чтобы сохранять высокий уровень готовности.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности провокаций по всему периметру СНГ, а также о том, что государствам-членам надо быть к ним готовыми.

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