БЕЛТА: в КГБ Белоруссии заявили, что в стране не вводился режим контртеррористической операции
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Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на источник в ведомстве.
«На территории Республики Беларусь контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится. Информация, распространяемая в интернете, носит недостоверный характер», — сказал собеседник.
В КГБ уточнили, что в настоящий момент в Белоруссии идут плановые учебные мероприятия, чтобы сохранять высокий уровень готовности.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности провокаций по всему периметру СНГ, а также о том, что государствам-членам надо быть к ним готовыми.