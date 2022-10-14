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Глава МИД Украины Кулеба выразил уверенность, что конфликт закончится дипломатией

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что конфликт России и Украины закончится дипломатией, но Киев рассчитывает с помощью западных санкций и западного оружия обратить ситуацию в свою пользу.

«Конечно, всё закончится дипломатией. Моя задача как министра иностранных дел работать таким образом, чтобы Украина вышла на эти переговоры с максимально сильных позиций... Но мы все понимаем, что баланс за столом переговоров будет определён ситуацией на поле боя и ситуацией в экономике России», — рассказал Кулеба.

По его словам, оружие и санкции являются теми инструментами, которые улучшат положение Украины за переговорным столом.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам стран G7 ранее снова объявил, что не желает вести диалог с властями России относительно урегулирования ситуации на Украине.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, фразу российского лидера Владимира Путина о том, что чем дольше затягиваются переговоры, тем сложнее будет договариваться, нужно воспринимать всерьёз.

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