СНБ Армении возбудила дело по материалам дела о взрыве на Крымском мосту
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В следственном управлении СНБ РА возбуждено уголовное дело в связи с явными случаями оказания содействия международному терроризму, контрабанды взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц по предварительному сговору и фальсификации документов», — говорится в сообщении.
Ранее в ФСБ заявили, что организаторами теракта на Крымском мосту были Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.
Позднее российские следователи заявили, что установили личности 12 причастных к теракту на Крымском мосту.
8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего погибли люди и частично обрушились два пролёта сооружения.