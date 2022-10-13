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СНБ Армении возбудила дело по материалам дела о взрыве на Крымском мосту

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Служба национальной безопасности Армении завела уголовное дело о пособничестве осуществлению теракта на Крымском мосту.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В следственном управлении СНБ РА возбуждено уголовное дело в связи с явными случаями оказания содействия международному терроризму, контрабанды взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц по предварительному сговору и фальсификации документов», — говорится в сообщении.

Ранее в ФСБ заявили, что организаторами теракта на Крымском мосту были Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. 

Позднее российские следователи заявили, что установили личности 12 причастных к теракту на Крымском мосту.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего погибли люди и частично обрушились два пролёта сооружения.

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