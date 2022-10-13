Володин пообещал более жёсткий ответ в случае продолжения терактов со стороны Украины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в случае продолжения терактов со стороны Украины ответ российской стороны будет ещё более жёстким.

«Нигде в мире с террористами переговоров не ведут. Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет ещё более жёстким», — написал он в Telegram.

Володин подчеркнул, что все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены, а оказавшие сопротивление — уничтожены.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля.

Президент России Владимир Путин заявил, что заказчиками, авторами и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины.

Он также отметил, что, если киевский режим продолжит предпринимать попытки совершения терактов на территории России, ответ Москвы будет жёстким.