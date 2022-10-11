Эксперт Журавлёв заявил о колоссальном ущербе украинской энергосистемы

Энергосистеме Украины нанесён колоссальный ущерб в результате обстрелов, заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

«Хотя точных цифр пока нет, но, по мнению всех экспертов, ущерб колоссальный. По открытым данным, на Украине поражены не менее 8,22 ГВт ТЭС и ТЭЦ — это порядка 30% тепловой и 15% всей генерации», — цитирует РИА Новости Журавлёва.

По его словам, последствия этого будут очень серьёзными.

Министерство обороны России сообщило, что российские вооружённые силы 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения Киевом терактов в России ответ Москвы будет жёстким.