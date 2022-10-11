Эксперт Журавлёв заявил о колоссальном ущербе украинской энергосистемы
- РИА Новости
- © Стрингер
«Хотя точных цифр пока нет, но, по мнению всех экспертов, ущерб колоссальный. По открытым данным, на Украине поражены не менее 8,22 ГВт ТЭС и ТЭЦ — это порядка 30% тепловой и 15% всей генерации», — цитирует РИА Новости Журавлёва.
По его словам, последствия этого будут очень серьёзными.
Министерство обороны России сообщило, что российские вооружённые силы 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.
Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения Киевом терактов в России ответ Москвы будет жёстким.