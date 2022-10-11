Узнать больше

Во Львовской области сообщили, в регионе произошли новые взрывы на объектах энергетики

Короткая ссылка
Власти Львовской области сообщили, что в регионе произошли новые взрывы на объектах энергетики. По словам мэра Львова Андрея Садового, 30% города осталось без электричества.
Во Львовской области сообщили, в регионе произошли новые взрывы на объектах энергетики
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Губернатор Львовской области Максим Козицкий заявил о трёх взрывах на двух объектах энергетики в регионе», — пишет украинское издание «Страна».

Утром 11 октября украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в стране обесточен 301 населённый пункт.

Накануне, 10 октября, почти 90% Львова осталось без энергоснабжения. Была остановлена работа трамваев и троллейбусов.

Утром 10 октября Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить