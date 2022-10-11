Во Львовской области сообщили, в регионе произошли новые взрывы на объектах энергетики

Власти Львовской области сообщили, что в регионе произошли новые взрывы на объектах энергетики. По словам мэра Львова Андрея Садового, 30% города осталось без электричества.

«Губернатор Львовской области Максим Козицкий заявил о трёх взрывах на двух объектах энергетики в регионе», — пишет украинское издание «Страна».

Утром 11 октября украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в стране обесточен 301 населённый пункт.

Накануне, 10 октября, почти 90% Львова осталось без энергоснабжения. Была остановлена работа трамваев и троллейбусов.

Утром 10 октября Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.