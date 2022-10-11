Украинская ГСЧС: 301 населённый пункт обесточен на Украине

На Украине обесточен 301 населённый пункт. Об этом информирует украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Остаётся обесточенным 301 населённый пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Хмельницкой и Тернопольской областях», — указывается в Telegram-канале ведомства.

При этом электроснабжение восстановлено более чем в 3,5 тыс. населённых пунктов, утверждается в сообщении.

10 октября стало известно, что почти 90% Львова осталось без энергоснабжения. Остановлена работа трамваев и троллейбусов.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве и ряде украинских регионов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов.

Министерство обороны России сообщило, что российские вооружённые силы 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.