Вице-мэр Львова сообщил, что около 90% города осталось без электроснабжения

Около 90% Львова осталось без энергоснабжения, остановлена работа трамваев и троллейбусов. Об этом сообщил заместитель мэра города Андрей Москаленко.

«Около 90% города без электроснабжения. Поэтому трамваи и троллейбусы не курсируют», — говорится в сообщении в Telegram.

Москаленко добавил, что в городе нет подачи горячей воды, наблюдаются проблемы с сотовой связью.

Ранее мэр украинского Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что город оказался частично обесточен, также в некоторых районах нет воды.

Министерство обороны России сообщило, что Вооружённые силы страны 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.