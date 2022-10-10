Вице-мэр Львова сообщил, что около 90% города осталось без электроснабжения
- РИА Новости
«Около 90% города без электроснабжения. Поэтому трамваи и троллейбусы не курсируют», — говорится в сообщении в Telegram.
Москаленко добавил, что в городе нет подачи горячей воды, наблюдаются проблемы с сотовой связью.
Ранее мэр украинского Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что город оказался частично обесточен, также в некоторых районах нет воды.
Министерство обороны России сообщило, что Вооружённые силы страны 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.