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Мэр Кривого Рога заявил, что город остался частично без света и воды

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Мэр украинского Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что город оказался частично обесточен, также в некоторых районах нет воды. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Мэр Кривого Рога заявил, что город остался частично без света и воды
  • РИА Новости

«В Терновском и частично Покровском районах города нет электричества и воды из-за разрушения объекта энергетической инфраструктуры», — заявил он.

Также он заявил, что, согласно превдварительным итогам обследования, в некоторых местах подача электричества и воды будет возновлена «быстро», «где-то-дольше».

Ранее Министерство обороны России сообщило, что Вооружённые силы страны 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения терактов Киевом в России ответ Москвы будет жёстким.

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