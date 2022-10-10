Мэр Кривого Рога заявил, что город остался частично без света и воды
- РИА Новости
«В Терновском и частично Покровском районах города нет электричества и воды из-за разрушения объекта энергетической инфраструктуры», — заявил он.
Также он заявил, что, согласно превдварительным итогам обследования, в некоторых местах подача электричества и воды будет возновлена «быстро», «где-то-дольше».
Ранее Министерство обороны России сообщило, что Вооружённые силы страны 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.
Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения терактов Киевом в России ответ Москвы будет жёстким.