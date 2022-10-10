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Премьер Украины Шмыгаль заявил, что на Украине повреждены 11 инфраструктурных объектов

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве и ряде украинских регионов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов.
Премьер Украины Шмыгаль заявил, что на Украине повреждены 11 инфраструктурных объектов
  • РИА Новости

Об этом глава украинского правительства написал в своём Telegram-канале.

По его словам, по состоянию на 11:00 на Украине были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и столице страны.

Он добавил, что некоторые украинские регионы обесточены.

Также Шмыгаль рекомендовал готовиться к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью.

Утром 10 октября СМИ на Украине сообщили о взрывах в Киеве. Также появились сообщения о взрывах в других городах Украины.

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