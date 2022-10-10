Премьер Украины Шмыгаль заявил, что на Украине повреждены 11 инфраструктурных объектов
- РИА Новости
Об этом глава украинского правительства написал в своём Telegram-канале.
По его словам, по состоянию на 11:00 на Украине были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и столице страны.
Он добавил, что некоторые украинские регионы обесточены.
Также Шмыгаль рекомендовал готовиться к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью.
Утром 10 октября СМИ на Украине сообщили о взрывах в Киеве. Также появились сообщения о взрывах в других городах Украины.