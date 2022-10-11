«Росэнергоатом» рассказал о предотвращении попытки Украины выкрасть архив ЗАЭС

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о предотвращении попытки Украины выкрасть архив Запорожской АЭС.

«Оперативными службами была предотвращена кража архива, уникального архива Запорожской станции», — цитирует его ТАСС.

Карчаа отметил, что ситуация на станции и в Энергодаре остаётся напряжённой, в частности, из-за приближающегося зимнего периода.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП «Запорожская атомная электростанция». Росимуществу поручено назначить гендиректора предприятия.

5 октября российский лидер Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России.

Все сотрудники Запорожской АЭС будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации.