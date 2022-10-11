«Росэнергоатом» рассказал о предотвращении попытки Украины выкрасть архив ЗАЭС
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
«Оперативными службами была предотвращена кража архива, уникального архива Запорожской станции», — цитирует его ТАСС.
Карчаа отметил, что ситуация на станции и в Энергодаре остаётся напряжённой, в частности, из-за приближающегося зимнего периода.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП «Запорожская атомная электростанция». Росимуществу поручено назначить гендиректора предприятия.
5 октября российский лидер Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России.
Все сотрудники Запорожской АЭС будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации.