Узнать больше

Стремоусов заявил о новых попытках ВСУ нанести ракетный удар по Антоновскому мосту

Короткая ссылка
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о новых попытках украинских боевиков нанести ракетный удар по Антоновскому мосту.
Стремоусов заявил о новых попытках ВСУ нанести ракетный удар по Антоновскому мосту
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российские ПВО отбили атаку.

Вместе с этим Стремоусов добавил, что боевики ВСУ пытались прорвать линию обороны Херсона, однако эти попытки также были отбиты.

Ранее Стремоусов рассказал, что наступление украинских войск в Херсонской области захлебнулось. 

Он также сообщил о пленении двух офицеров Главного управления разведки Минобороны Украины на Андреевском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить