Стремоусов заявил о новых попытках ВСУ нанести ракетный удар по Антоновскому мосту
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, российские ПВО отбили атаку.
Вместе с этим Стремоусов добавил, что боевики ВСУ пытались прорвать линию обороны Херсона, однако эти попытки также были отбиты.
Ранее Стремоусов рассказал, что наступление украинских войск в Херсонской области захлебнулось.
Он также сообщил о пленении двух офицеров Главного управления разведки Минобороны Украины на Андреевском направлении.