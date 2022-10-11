Стремоусов заявил о новых попытках ВСУ нанести ракетный удар по Антоновскому мосту

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о новых попытках украинских боевиков нанести ракетный удар по Антоновскому мосту.

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российские ПВО отбили атаку.

Вместе с этим Стремоусов добавил, что боевики ВСУ пытались прорвать линию обороны Херсона, однако эти попытки также были отбиты.

Ранее Стремоусов рассказал, что наступление украинских войск в Херсонской области захлебнулось.

Он также сообщил о пленении двух офицеров Главного управления разведки Минобороны Украины на Андреевском направлении.