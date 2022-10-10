Стремоусов: два офицера ГУР Минобороны Украины попали в плен на Андреевском направлении
По словам замглавы администрации региона, украинская армия предприняла попытку прорыва в направлении Борозенского с помощью тактических групп при поддержке танков. Противник получил отпор и отступил на исходные позиции, потеряв три танка и пять БМП.
«На Андреевском направлении были взяты в плен два офицера ГУР. Видео с допроса ожидается», — написал Стремоусов в Telegram.
8 октября российские силовики предотвратили теракт в отделении Промсвязьбанка в центре Херсона, который готовили украинские боевики.
Ранее замглавы ВГА Херсонской области заявил, что наступление украинских войск в регионе захлебнулось.