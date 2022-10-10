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Стремоусов: два офицера ГУР Минобороны Украины попали в плен на Андреевском направлении

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Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о пленении двух офицеров Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины на Андреевском направлении.

По словам замглавы администрации региона, украинская армия предприняла попытку прорыва в направлении Борозенского с помощью тактических групп при поддержке танков. Противник получил отпор и отступил на исходные позиции, потеряв три танка и пять БМП.

«На Андреевском направлении были взяты в плен два офицера ГУР. Видео с допроса ожидается», — написал Стремоусов в Telegram.

8 октября российские силовики предотвратили теракт в отделении Промсвязьбанка в центре Херсона, который готовили украинские боевики. 

Ранее замглавы ВГА Херсонской области заявил, что наступление украинских войск в регионе захлебнулось. 

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