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Силовики предотвратили теракт в отделении банка в центре Херсона

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Российские силовики предотвратили теракт в отделении Промсвязьбанка в центре Херсона, который готовили украинские боевики. Об этом заявил журналистам представитель экстренных служб.
Силовики предотвратили теракт в отделении банка в центре Херсона
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

Инцидент едва не произошёл на проспекте Ушакова, теракт мог привести к многочисленным жертвам среди мирного населения, пишет РИА Новости.

«Благодаря бдительности местных жителей и грамотной работе оперативников теракт удалось предотвратить», — сказал собеседник.

Также 8 октября в городе Скадовске Херсонской области сотрудники спецслужб обезвредили начинённое поражающими элементами взрывное устройство недалеко от административного здания.

Кроме того, спецслужбы ЛНР задержали диверсионно-разведывательную группу украинских силовиков, которая планировала серию терактов.

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