Силовики предотвратили теракт в отделении банка в центре Херсона
- AFP
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Инцидент едва не произошёл на проспекте Ушакова, теракт мог привести к многочисленным жертвам среди мирного населения, пишет РИА Новости.
«Благодаря бдительности местных жителей и грамотной работе оперативников теракт удалось предотвратить», — сказал собеседник.
Также 8 октября в городе Скадовске Херсонской области сотрудники спецслужб обезвредили начинённое поражающими элементами взрывное устройство недалеко от административного здания.
Кроме того, спецслужбы ЛНР задержали диверсионно-разведывательную группу украинских силовиков, которая планировала серию терактов.