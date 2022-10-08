РИА Новости: силовики предотвратили теракт в Скадовске Херсонской области
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«Возле административного здания по улице Александровская обнаружено и обезврежено начинённое поражающими элементами СВУ мощностью около 1 кг в тротиловом эквиваленте», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб региона.
В данный момент проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия.
Ранее спецслужбы Луганской Народной Республики задержали диверсионно-разведывательную группу украинских силовиков, которая планировала серию терактов, включая подрыв детских садов.