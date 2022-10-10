Посольство Казахстана в Киеве призвало сограждан покинуть территорию Украины

Посольство Казахстана в Киеве призвало сограждан не ездить на Украину и по возможности покинуть страну.

«Посольство Республики Казахстан настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок на Украину», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.

Также граждан Казахстана попросили по возможности покинуть Украину.

Утром 10 октября по украинским объектам военного управления, связи и энергетики был нанесён массированный удар.

Все объекты были поражены высокоточным оружием большой дальности.

Как заявил президент России Владимир Путин, если киевский режим продолжит предпринимать попытки совершения терактов на территории России, ответ Москвы будет жёстким.